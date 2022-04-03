Оккупанты по просьбе Эрдогана обещают выпустить из Мариуполя иностранцев — росСМИ 3 апреля, 02:12 Цей матеріал також доступний українською Эвакуация из зоны боевых действий (Фото:REUTERS/Stringer)

Минобороны РФ сообщило, что оккупанты обещают обеспечить эвакуацию иностранцев из Мариуполя в Бердянск. Такое решение принял российский диктатор Владимир Путин по просьбе президента Турции Таипа Эрдогана.

Об этом пишет пропагандистское агентство РИА Новости.

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Как пишет издание, президент РФ по просьбе Эрдогана принял решение об эвакуации иностранцев из Мариуполя в Бердянск.

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«Для проведения гумоперации ВС РФ с 00.00 (по московскому времени) 3 апреля открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск и гарантируют неукоснительное соблюдение «режима тишины» на маршруте движения», — пишет пропагандистское СМИ.

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