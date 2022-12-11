Выпустили более 50 снарядов. Оккупанты шесть раз за ночь обстреливали Днепропетровскую область, пострадали три общины 11 декабря, 08:16 Последствия ночных обстрелов Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на воскресенье, 11 декабря, российские войска шесть раз обстреляли из Градов и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области. Попали по трем общинам — Никопольской, Червоногригоровской и Марганецкой.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, в Червоногригоровской общине повреждены 15 частных домов, 50 солнечных панелей, несколько хозяйственных построек и автомобилей, газопроводы и линии электропередач. Без света и воды осталось три села.

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Также в Никополе повреждено около 10 частных домов и хозяйственных построек, административные и офисные здания. Люди уцелели.

В остальных районах ночь прошла с сиреной и без атак, и в эту минуту спокойно.