Оккупанты ночью ударили ракетами по Запорожью: поврежден объект инфраструктуры
Оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью (Фото:Александр Старух/facebook.com)
В ночь на четверг, 18 августа, российские оккупанты ударили ракетами по Запорожью. Был поврежден объект инфраструктуры.
Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
«Сегодня ночью, около 03:00, враг нанес ракетный удар по Запорожью из Васильевского района», — написал он.
По предварительной информации, оккупанты применили реактивные системы залпового огня.
Четыре ракеты попали в объект инфраструктуры в Шевченковском районе. Объект получил незначительные разрушения.
16 августа в результате атаки войск РФ пострадали несколько населенных пунктов в Запорожской области.
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