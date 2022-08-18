Оккупанты ночью ударили ракетами по Запорожью: поврежден объект инфраструктуры 18 августа, 09:24 Оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью (Фото:Александр Старух/facebook.com)

В ночь на четверг, 18 августа, российские оккупанты ударили ракетами по Запорожью. Был поврежден объект инфраструктуры.

Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

«Сегодня ночью, около 03:00, враг нанес ракетный удар по Запорожью из Васильевского района», — написал он.

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По предварительной информации, оккупанты применили реактивные системы залпового огня.

Четыре ракеты попали в объект инфраструктуры в Шевченковском районе. Объект получил незначительные разрушения.

16 августа в результате атаки войск РФ пострадали несколько населенных пунктов в Запорожской области.

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