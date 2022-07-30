Оккупанты ночью обстреляли спальный район Николаева: один погибший, шестеро раненых

30 июля, 10:00
Ночью российские войска обстреляли один из спальных районов Николаева (Фото:REUTERS/Mykola Tymchenko)

Ночью российские войска обстреляли один из спальных районов Николаева (Фото:REUTERS/Mykola Tymchenko)

В ночь на субботу, 30 июля, российские войска обстреляли один из спальных районов Николаева. Один человек погиб, еще шесть получили ранения.

Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«После 01:00 был обстрелян один из спальных районов города. Предварительно известно, что один человек погиб, шесть — получили ранения», — написал он.

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Ким отметил, что в результате обстрела были существенно повреждены многоэтажки.

Утром в пятницу, 29 июля, войска РФ обстреляли Николаев кассетными снарядами.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что снаряды упали рядом с остановкой общественного транспорта.

В результате атаки оккупантов погибли пять человек, еще 13 получили ранения.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Николаев Война России против Украины

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