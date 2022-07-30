Оккупанты ночью обстреляли спальный район Николаева: один погибший, шестеро раненых
Ночью российские войска обстреляли один из спальных районов Николаева (Фото:REUTERS/Mykola Tymchenko)
В ночь на субботу, 30 июля, российские войска обстреляли один из спальных районов Николаева. Один человек погиб, еще шесть получили ранения.
Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
«После 01:00 был обстрелян один из спальных районов города. Предварительно известно, что один человек погиб, шесть — получили ранения», — написал он.
Ким отметил, что в результате обстрела были существенно повреждены многоэтажки.
Утром в пятницу, 29 июля, войска РФ обстреляли Николаев кассетными снарядами.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что снаряды упали рядом с остановкой общественного транспорта.
В результате атаки оккупантов погибли пять человек, еще 13 получили ранения.
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