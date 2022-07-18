Пострадала гражданская инфраструктура. Российские войска ночью нанесли артиллерийские удары по Харькову

18 июля, 10:17
Дом в Харькове после обстрела (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Дом в Харькове после обстрела (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Ночью, в понедельник, 18 июля, российские войска нанесли артиллерийские удары по Киевскому району Харькова, пострадала исключительно гражданская инфраструктура.

Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, частично разрушены несколько этажей пятиэтажного дома, разрушены крыша, технический этаж и повреждены квартиры восьмого и девятого этажей другой жилой многоэтажки. К счастью, без пострадавших.

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Синегубов заявил, что ночью по области враг нанес удар по Богодуховскому и Чугуевскому районам.

В пгт Золочев в результате обстрелов горели частные домовладения, хозяйственные постройки, гаражи. В городе Чугуев в результате обстрела в жилом доме повреждены окна, жители дома были эвакуированы.

В течение суток оккупанты обстреляли также Изюмский район: горели свалки и озимая пшеница на поле 250 гектаров.

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток по области в результате российской агрессии погибли — 67-летняя женщина в селе Калиново и 38-летний мужчина в Печенегах.

Ранены и госпитализированы 41-летняя женщина в селе Калиново и 75-летний мужчина в Печенегах.

https://www.youtube.com/watch?v=Z50z_XzMSbU
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Обстрел Харьков Война России против Украины

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