Оккупанты ночью обстреливали Харьков и область — Синегубов

17 июля, 10:38
Оккупанты обстреляли Харьковскую область (Фото:Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области via Facebook)

Оккупанты обстреляли Харьковскую область (Фото:Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области via Facebook)

В ночь на 17 июля российские войска нанесли ракетный удар по Харькову и области, сообщает в Telegram глава ОВА Олег Синегубов.

«Около 03:00 в Киевском районе в результате попадания двух ракет произошло возгорание одного из этажей в пятиэтажном производственном здании. Пострадала 59-летняя женщина, она была госпитализирована», — говорится в сообщении.

Видео дня

Также враг ночью интенсивно обстреливал Дергачевскую общину. В результате обстрела возникали пожары на производственных зданиях, горел автомобиль.

Кроме того, в Чкаловской общине Чугуевского района в результате вражеского обстрела горела крыша частного дома. Пострадавших нет.

«Боевые действия в Харьковской области продолжаются. Враг пытается удержать занятые позиции, перегруппировывается, ведет воздушную разведку. Горячим остается Изюмское направление, где наши ВСУ не пропускают врага и не теряют свои позиции», — подытожил глава ОВА.

Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Харьковская область Харьков Олег Синегубов Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Райан Холидей: «Мы осознаем, что каким-то вещам грош цена, только когда получаем их» (Фото:AndrewLozovyi/Depositphotos)
Не то, что вы думаете. Что на самом деле имеет значение в жизни
Райан Холидей
Квинтет Стефана — это первая группа взаимосвязанных галактик, обнаруженная человечеством (Фото:NASA, ESA, CSA, and STScI)
Переворот сознания /
Что именно мы видим на первых снимках, сделанных революционным телескопом имени Джеймса Уэбба
17 июля, 08:45
Научпоп
Путешествие сквозь кротовые норы и при помощи варп-двигателя — давняя мечта фантастов (Фото:НВ)
Обмануть Вселенную /
Как ученые пытаются преодолеть скорость света при помощи технологии из научной фантастики
16 июля, 20:02
Научпоп
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X