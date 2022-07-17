Оккупанты ночью обстреливали Харьков и область — Синегубов 17 июля, 10:38 Оккупанты обстреляли Харьковскую область (Фото:Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области via Facebook)

В ночь на 17 июля российские войска нанесли ракетный удар по Харькову и области, сообщает в Telegram глава ОВА Олег Синегубов.

«Около 03:00 в Киевском районе в результате попадания двух ракет произошло возгорание одного из этажей в пятиэтажном производственном здании. Пострадала 59-летняя женщина, она была госпитализирована», — говорится в сообщении.

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Также враг ночью интенсивно обстреливал Дергачевскую общину. В результате обстрела возникали пожары на производственных зданиях, горел автомобиль.

Кроме того, в Чкаловской общине Чугуевского района в результате вражеского обстрела горела крыша частного дома. Пострадавших нет.

«Боевые действия в Харьковской области продолжаются. Враг пытается удержать занятые позиции, перегруппировывается, ведет воздушную разведку. Горячим остается Изюмское направление, где наши ВСУ не пропускают врага и не теряют свои позиции», — подытожил глава ОВА.



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