Атаки РФ по Днепропетровской области: оккупанты всю ночь били с Градов и Ураганов, повреждены десятки домов 7 августа, 08:24 Россияне продолжают регулярные обстрелы Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко / Telegram)

В течение ночи 7 августа российские войска четырежды обстреливали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Так, на Никопольский район за ночь российская армия направила 60 снарядов из Градов.

В Марганце пострадали два человека. 64-летний мужчина с ранениями в больнице.

Видео дня

В городе повреждены около 50 частных домов, несколько автомобилей и автобусная остановка. Обстрелом задел газопровод и электросеть. Несколько тысяч марганчан остались без света. На месте работают электрики.

В Красногригорьевской общине без жертв и разрушений.



По Криворожскому району враг ударил из Ураганов и ствольной артиллерии. Под огонь попали Зеленодольская и Апостоловская общины. К счастью, обошлось без пострадавших.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.