Атаки РФ по Днепропетровской области: оккупанты всю ночь били с Градов и Ураганов, повреждены десятки домов
Россияне продолжают регулярные обстрелы Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко / Telegram)
В течение ночи 7 августа российские войска четырежды обстреливали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Так, на Никопольский район за ночь российская армия направила 60 снарядов из Градов.
В Марганце пострадали два человека. 64-летний мужчина с ранениями в больнице.
В городе повреждены около 50 частных домов, несколько автомобилей и автобусная остановка. Обстрелом задел газопровод и электросеть. Несколько тысяч марганчан остались без света. На месте работают электрики.
В Красногригорьевской общине без жертв и разрушений.
По Криворожскому району враг ударил из Ураганов и ствольной артиллерии. Под огонь попали Зеленодольская и Апостоловская общины. К счастью, обошлось без пострадавших.
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