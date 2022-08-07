Атаки РФ по Днепропетровской области: оккупанты всю ночь били с Градов и Ураганов, повреждены десятки домов

7 августа, 08:24
Россияне продолжают регулярные обстрелы Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко / Telegram)

Россияне продолжают регулярные обстрелы Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко / Telegram)

В течение ночи 7 августа российские войска четырежды обстреливали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Так, на Никопольский район за ночь российская армия направила 60 снарядов из Градов.

В Марганце пострадали два человека. 64-летний мужчина с ранениями в больнице.

Видео дня

В городе повреждены около 50 частных домов, несколько автомобилей и автобусная остановка. Обстрелом задел газопровод и электросеть. Несколько тысяч марганчан остались без света. На месте работают электрики. 

В Красногригорьевской общине без жертв и разрушений.

По Криворожскому району враг ударил из Ураганов и ствольной артиллерии. Под огонь попали Зеленодольская и Апостоловская общины. К счастью, обошлось без пострадавших.

Редактор: София Лазарова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Днепропетровская область Кривой Рог Никополь Валентин Резниченко Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

ИИ может изменить фундаментальные правила науки и по-другому трактовать уже известные нам законы физики (Фото:geralt / pixabay)
Это революция? /
Искусственный интеллект открыл собственные законы физики, удивив ученых
7 августа, 08:03
Научпоп
Иоланта Берк: «Есть много причин, по которым люди ощущают тревогу воскресным вечером» (Фото:Andrew Neel/Pexels)
Воскресные страхи — что это и как с ними справиться
Иоланта Берк
Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Самоубийство России. Что стало фатальным просчетом Путина

Путин так и не понял, что чрезмерная зависимость работает в обе стороны: европейцы нуждались в его нефти и газе, а он, в свою очередь, полностью полагался на их рынок. Что теперь ждет РФ?

6 августа, 21:48
Мнения
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X