Оккупанты ночью обстреливали Харьков и область: есть погибшие и раненые 22 июня, 11:33 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты продолжают атаковать Харьков и область (Фото:REUTERS/Leah Millis)

В течение ночи российские оккупанты продолжили обстреливать Харьков и другие населенные пункты области. Есть жертвы и пострадавшие.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Харькове ночью от обстрелов пострадали Слободской и Индустриальный районы. Повреждены хозяйственные и промышленные объекты, произошло несколько масштабных пожаров. Утром продолжаются обстрелы Немышлянского района Харькова. Предварительно три человека были ранены. Информация уточняется.

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В Чугуеве в результате вражеских обстрелов разрушены жилые дома и хозяйственные постройки. Предварительно два человека погибли, еще двое ранены.

В пгт Золочев Богодуховского района поврежден многоквартирный дом, произошел пожар. Из-под завалов изъяли тело одного погибшего. Сейчас продолжаются спасательные работы. Есть вероятность, что под завалами остаются еще два человека.



В пгт Шевченково Купянского района в результате обстрелов вчера вечером один человек получил ранение.



На линии столкновения оккупанты ведут огонь из ствольной и реактивной артиллерии. На Харьковском направлении армия РФ ведет воздушную разведку. В районе Изюма захватчики продолжа.т штурмовые действия в направлении города Славянск. Украинские военные удерживают оборону, оккупанты несут большие потери.



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