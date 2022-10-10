Оккупанты ночью обстреляли Николаев: по городу выпустили 10 ракет С-300 10 октября, 08:00 Виталий Ким сообщил первые подробности ракетной атаки РФ на Николаев (Фото:Handout via REUTERS)

В ночь на понедельник, 10 октября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву.

Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«По ночным прилетам по Николаеву: 10 штук ракет С-300. Предварительно без жертв», — написал он.

Мэр города Александр Сенкевич у себя в Telegram сообщил, что сейчас специалисты осматривают место обстрела.

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По его словам, в результате удара пострадали гражданские объекты.

Более подробную информацию мэр пообещал обнародовать позже.

В ночь на пятницу, 7 октября, войска РФ атаковали Николаев дронами-камикадзе Shahed-136. В результате удара возник пожар на крыше двухэтажного здания в одном из районов Николаева. Обошлось без жертв и пострадавших.