Оккупанты ночью обстреляли Николаев: по городу выпустили 10 ракет С-300
Виталий Ким сообщил первые подробности ракетной атаки РФ на Николаев (Фото:Handout via REUTERS)
В ночь на понедельник, 10 октября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву.
Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
«По ночным прилетам по Николаеву: 10 штук ракет С-300. Предварительно без жертв», — написал он.
Мэр города Александр Сенкевич у себя в Telegram сообщил, что сейчас специалисты осматривают место обстрела.
По его словам, в результате удара пострадали гражданские объекты.
Более подробную информацию мэр пообещал обнародовать позже.
В ночь на пятницу, 7 октября, войска РФ атаковали Николаев дронами-камикадзе Shahed-136. В результате удара возник пожар на крыше двухэтажного здания в одном из районов Николаева. Обошлось без жертв и пострадавших.