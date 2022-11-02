Оккупанты ночью атаковали дронами Черкасскую область: власти рассказали о последствиях

2 ноября, 08:39
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Армия РФ била дронами по Черкасской области (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Армия РФ била дронами по Черкасской области (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

В ночь на среду, 2 ноября, российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Shahed-136 Черкасскую область.

Об этом в Telegram сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

По его словам, два беспилотника сбили силы ПВО. Еще один попал в объект инфраструктуры.

Жертв и пострадавших нет.

Видео дня

В ночь на среду, 2 ноября, силы ПВО и украинская авиация сбили 12 из 13-ти дронов-камикадзе Shahed-136.

В ночь на вторник, 1 ноября, Полтавскую область атаковали 10 дронов-камикадзе. Шесть из них удалось сбить, четыре БПЛА упали на гражданские объекты, в результате чего возник пожар.

https://www.youtube.com/watch?v=qMZ2ackw2QQ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Черкасская область Беспилотники Дроны Война России против Украины

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