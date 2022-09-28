«Не имеют возможности». На юге Украины российские оккупанты нигде не продвигаются — оперативное командование 28 сентября, 14:15 Оккупанты не имеют возможности продвигаться на юге Украины (Фото:Генштаб)

На юге Украины российские оккупационные войска нигде не продвигаются вперед и не имеют возможности этого делать.



Об этом в ходе брифинга сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

«Они держатся за рубежи обороны, которые в течение длительного времени для себя обустраивали, в том числе с использованием железобетонных конструкций… И продвижения вперед у них нет нигде… Они пытались выдвинуть вчера танковый взвод. Первый танк взорвался на противотанковой мине. Два других развернулись и шмыгнули на свои позиции», — сказала она.

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12 сентября в Оперативном командовании Юг сообщили, что ВСУ с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов на южном направлении. Площадь освобожденных южных территорий — более 500 кв км.

Гуменюк в середине сентября заявляла, что Украина установила огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области.