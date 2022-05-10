Оккупанты неуправляемыми ракетами обстреливали пограничные территории Черниговской области — Госпогранслужба 10 мая, 13:26 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты обстреливали пограничную территорию (Фото:Государственная пограничная служба Украины)

Российская авиация снова обстреливала пограничную территорию, сообщает Госпогранслужба.

Война России против Украины — главные события 10 мая

В ведомстве заявили, что в понедельник, 9 мая, самолеты оккупантов обстреливали неуправляемыми ракетами пограничные территории Черниговской области.

Видео дня

В службе добавили, что агрессор совершил несколько пусков на глубину в полкилометра от линии государственного рубежа по территории Новгород-Северского и Корюковского районов Черниговской области.

«Ракеты разорвались в лесистой местности и в поле и вызвали возгорание сухостоя, которые пограничники оперативно потушили и не дали огню распространиться», — говорится в сообщении.

В результате указанных обстрелов жертв нет.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.