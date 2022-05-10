Оккупанты неуправляемыми ракетами обстреливали пограничные территории Черниговской области — Госпогранслужба
Оккупанты обстреливали пограничную территорию (Фото:Государственная пограничная служба Украины)
Российская авиация снова обстреливала пограничную территорию, сообщает Госпогранслужба.
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В ведомстве заявили, что в понедельник, 9 мая, самолеты оккупантов обстреливали неуправляемыми ракетами пограничные территории Черниговской области.
В службе добавили, что агрессор совершил несколько пусков на глубину в полкилометра от линии государственного рубежа по территории Новгород-Северского и Корюковского районов Черниговской области.
«Ракеты разорвались в лесистой местности и в поле и вызвали возгорание сухостоя, которые пограничники оперативно потушили и не дали огню распространиться», — говорится в сообщении.
В результате указанных обстрелов жертв нет.
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