Оккупанты неуправляемыми ракетами обстреливали пограничные территории Черниговской области — Госпогранслужба

10 мая, 13:26
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Оккупанты обстреливали пограничную территорию (Фото:Государственная пограничная служба Украины)

Оккупанты обстреливали пограничную территорию (Фото:Государственная пограничная служба Украины)

Российская авиация снова обстреливала пограничную территорию, сообщает Госпогранслужба.

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В ведомстве заявили, что в понедельник, 9 мая, самолеты оккупантов обстреливали неуправляемыми ракетами пограничные территории Черниговской области.

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В службе добавили, что агрессор совершил несколько пусков на глубину в полкилометра от линии государственного рубежа по территории Новгород-Северского и Корюковского районов Черниговской области.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/335768721995338
https://www.youtube.com/watch?v=hQ139xDtKyU&t=35s

«Ракеты разорвались в лесистой местности и в поле и вызвали возгорание сухостоя, которые пограничники оперативно потушили и не дали огню распространиться», — говорится в сообщении.

В результате указанных обстрелов жертв нет.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Госпогранслужба Украины Черниговская область Война России против Украины

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