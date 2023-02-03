Десантники показали, как оккупанты неудачно сходили в атаку — видео

3 февраля, 09:02
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Оккупанты попытались сходить в атаку, но неудачно (Фото:Кадр видео Генштаб)

Оккупанты попытались сходить в атаку, но неудачно (Фото:Кадр видео Генштаб)

Украинские десантники показали, как на востоке Украины российские оккупанты попытались сходить в атаку, но были остановлены.

Видео опубликовано на странице Генерального штаба в Facebook.

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«На видео зафиксированы результаты боевой работы воинов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины, которые продолжают успешно действовать против российских захватчиков на востоке нашей страны», — говорится в подписи к ролику.

Видео дня

На видео показаны трупы российских оккупантов, которые пытались штурмовать украинские позиции.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/711017027361870/
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Десантники Война России против Украины Генштаб ВСУ

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