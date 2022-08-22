Оккупанты пошли в наступление на Славянском направлении, но безуспешно — Генштаб 22 августа, 07:08 Генштаб сообщил о ситуации на Славянском и Харьковском направлениях (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

На Славянском направлении российские оккупанты пытались вести наступление в направлениях Долгенькое — Дибровно, Бражковка — Новая Дмитровка. Успеха не имели и отошли.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.

Также на этом направлении зафиксировали обстрелы возле Дибровного, Мазановки и Долины.

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На Харьковском направлении оккупанты вели огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии неподалеку Светличного, Слатиного, Питомника, Петровки, Песчаного, Гусаровки, Мосьпанового, Криничного и Пришиба.

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На Волынском, Полесском и Северском направлениях — без существенных изменений. Из ствольной артиллерии были обстреляны районы Екатериновки и Ободов Сумской области.



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