Оккупанты пошли в наступление на Славянском направлении, но безуспешно — Генштаб
Генштаб сообщил о ситуации на Славянском и Харьковском направлениях (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)
На Славянском направлении российские оккупанты пытались вести наступление в направлениях Долгенькое — Дибровно, Бражковка — Новая Дмитровка. Успеха не имели и отошли.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.
Также на этом направлении зафиксировали обстрелы возле Дибровного, Мазановки и Долины.
На Харьковском направлении оккупанты вели огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии неподалеку Светличного, Слатиного, Питомника, Петровки, Песчаного, Гусаровки, Мосьпанового, Криничного и Пришиба.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях — без существенных изменений. Из ствольной артиллерии были обстреляны районы Екатериновки и Ободов Сумской области.
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