Генштаб сообщил о неудачных атаках оккупантов на Донбассе 23 августа, 07:26 ВСУ сдерживают оккупантов на Донбассе (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

На Донецком направлении усилия оккупантов сосредотачиваются на ведении активных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, на Бахмутском направлении оккупанты пытались провести разведку боем в районе населенного пункта Зайцево, а также вести штурмовые действия вблизи Соледара и Кодемы. Успеха не имели и отошли.

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Также зафиксированы обстрелы неподалеку от Бахмута, Майорска, Соледара, Зайцева, Шумов и Кодемы.

На Краматорском направлении войска РФ вели огонь недалеко от Григоровки, Раздолевки, Беленького и Спорного.

На Авдеевском направлении армия РФ применила танки, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах Водяного, Новобахмутовки, Красногоровки, Опытного и Невельского. Вражеская авиация нанесла удар возле Марьинки. Оккупанты вели наступление возле Красногоровки и Первомайского, успеха не имели.

На Новопавловском направлении были обстреляны районы населенных пунктов Павловка, Пречистовка, Угледар. Российские войска вели наступательные бои в районах населенных пунктов Новомихайловка, Золотая Нива, успеха не имели.

На Запорожском направлении зафиксировали обстрелы недалеко от Железнодорожного, Орехова, Красного, Бурлацкого, Зеленого Поля, Степного, Новопавловки и Новоандреевки. Авиация РФ нанесла удары в районах населенных пунктов Малиновка, Ольговское, Железнодорожное и Новополье.

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