Оккупанты пошли на штурм на Славянском направлении: успеха не имели — Генштаб 30 июля, 08:00 Генштаб рассказал о попытке штурма оккупантов на Славянском направлении (Фото:Генштаб)

На Славянском направлении российские оккупанты вели штурмовые действия в районах Бражевки и Дмитровки, успеха не имели и отошли.



Об этом сообщает Генштаб.

На этом же направлении зафиксированы вражеские обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков неподалеку от Асеевки, Протопоповки, Гусаровки, Грушевахи, Карнауховки, Долины и Адамовки.

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На Харьковском направлении армия РФ вела артиллерийский огонь в районах Харькова, Прудянки, Черкасских Тишек, Борщевой, Лесного, Коробочкиного, Мосьпаново и Старого Салтова.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация — без изменений. Признаков формирования наступательных группировок вооруженных сил республики Беларусь и вооруженных сил РФ на не отмечается.

На Северском направлении войска РФ продолжили вести воздушную разведку и наносить удары по объектам инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии в районах приграничных населенных пунктов Черниговской и Сумской областей.

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