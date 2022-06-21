На юге Украины российские оккупанты несут потери — Генштаб
Генштаб рассказал о потерях оккупантов на юге Украины (Фото:Генштаб)
На Южнобугском направлении российские оккупационные войска несут потери.
Об этом сообщает Генштаб.
Пытаясь сдержать подразделения сил обороны Украины, армия РФ обстреливает из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня районы Мураховки, Тополиного, Белой Криницы и Марьиного.
Оккупанты нанесли авиационные ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры в районе Очакова и Куцуруба.
Ведут воздушную разведку БПЛА.
Одновременно оккупанты усиливают фортификационное оборудование передовых позиций сооружением долговременных огневых точек.
В акватории Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины удерживаются пять носителей высокоточного оружия.
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