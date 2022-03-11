В Черниговской области оккупанты несут потери и сдаются в плен — Генштаб

11 марта, 07:20
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На Черниговском направлении российские оккупанты деморализованы (Фото:Генштаб)

На Черниговском направлении российские оккупанты деморализованы (Фото:Генштаб)

В Черниговской области после столкновений с Вооруженными силами Украины российские оккупанты несут потери и сдаются в плен.

Об этом сообщает Генштаб.

«Во время столкновений с подразделениями Вооруженных Сил Украины, которые продолжаются на территории Черниговской области, захватчики продолжают нести существенные потери. В результате личный состав оккупационных войск на этом направлении деморализован и сдается в плен», — говорится в сообщении.

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По данным Генштаба, существенных изменений в положении украинских войск и войск оккупантов за последние шесть часов не произошло.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Черниговская область Война России против Украины

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