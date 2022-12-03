Оккупанты несут огромные потери в Запорожской области: погибших и раненых свозят грузовиками — Генштаб

3 декабря, 07:20
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В Запорожской области у оккупантов серьезные потери (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины)

В Запорожской области у оккупантов серьезные потери (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины)

Генштаб ВСУ сообщил подробности о значительных потерях российских оккупантов в Запорожской области.

Об этом говорится в опубликованной в Facebook утренней сводке по состоянию на субботу, 3 декабря.

По данным Генштаба, зафиксировано прибытие в больницы города Токмак более десяти автомобилей с ранеными военнослужащими и телами погибших оккупантов.

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Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупанты грузовиками свозят в Токмак раненых российских военных и размещают их в медицинских учреждениях. То же самое происходит и в других захваченных населенных пунктах Запорожской области.

https://www.youtube.com/watch?v=xU_xwd7sJ0c
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Запорожская область Генштаб Война России против Украины

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