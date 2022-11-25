Генштаб сообщил о значительных потерях оккупантов в Запорожской области: 20 погибших, более 15 раненых

25 ноября, 08:00
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В Запорожской области оккупанты понесли большие потери (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В Запорожской области оккупанты понесли большие потери (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Генштаб сообщил о значительных потерях оккупантов в Запорожской области после результативного удара ВСУ 23 ноября.

Об этом говорится в утренней сводке по состоянию на пятницу, 25 ноября, опубликованной в Facebook.

Отмечается, что украинские силы ударили по вражеским позициям в населенном пункте Зеленый Яр.

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В результате потери оккупантов составили два грузовых автомобиля, более 15 раненых и 20 погибших военнослужащих.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 85 720 своих военных.

https://www.youtube.com/watch?v=QP_i-xWdgwc
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Запорожская область Генштаб Война России против Украины

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