РФ ежедневно теряет около двух рот своих военных в районе Авдеевки и Марьинки — Силы обороны Украины 10 апреля, 08:39 Российские оккупанты пытаются атаковать позиции ВСУ в районе Авдеевки и Марьинки, но несут колоссальные потери (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты ежедневно теряют около двух рот в боях в районе Авдеевки и Марьинки Донецкой области.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона.

«В районе Марьинки и Авдеевки продолжаются позиционные бои, [оккупанты] имеют переменный успех, но все наши позиции, которые враг занимает, отвоевываются и возвращаются обратно. РФ несет колоссальные потери, каждый день враг теряет около двух рот личного состава, но не оставляет надежды», — отметил он.

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Дмитрашковский добавил, что пленные россияне рассказывали о том, что в бой их отправляют «недостаточно трезвые командиры, без всякой подготовки».

«Просто поднимают среди ночи личный состав, под дулами автоматов, пистолетов отправляют их штурмовать позиции», — резюмировал представитель Силы обороны.

Бахмут, Марьинка и Авдеевка остаются в эпицентре боевых действий, на этом участке самая сложная ситуация.

Пытаясь захватить украинские города, войска РФ бросают на штурм своих военных как пушечное мясо. Оккупанты несут огромные потери — с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли уже более 178 тысяч российских военных.