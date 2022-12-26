Генштаб сообщил об огромных потерях РФ: для раненых оккупантов не хватает донорской крови 26 декабря, 07:19 Оккупанты несут огромные потери в Донецкой и Луганской областях (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Российские оккупационные войска за последнее время понесли значительные потери в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 26 декабря.

В городе Старобельск Луганской области в оборудованный оккупантами военный госпиталь за последнее время доставлено около 50 тяжелораненых военнослужащих РФ.

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В городе Горловка Донецкой области из-за нехватки донорской крови всех работников медицинских учреждений обязали сдавать кровь согласно составленному графику.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 102 050 своих военнослужащих.

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