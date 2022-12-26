Генштаб сообщил об огромных потерях РФ: для раненых оккупантов не хватает донорской крови

26 декабря, 07:19
Поделиться:
Оккупанты несут огромные потери в Донецкой и Луганской областях (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Оккупанты несут огромные потери в Донецкой и Луганской областях (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Российские оккупационные войска за последнее время понесли значительные потери в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 26 декабря.

В городе Старобельск Луганской области в оборудованный оккупантами военный госпиталь за последнее время доставлено около 50 тяжелораненых военнослужащих РФ.

Видео дня

В городе Горловка Донецкой области из-за нехватки донорской крови всех работников медицинских учреждений обязали сдавать кровь согласно составленному графику.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 102 050 своих военнослужащих.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Горловка Донецкая область Луганская область Генштаб Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X