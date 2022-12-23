Из-за больших потерь оккупанты обустроили военный госпиталь на базе отдыха в Бердянске — Генштаб

23 декабря, 07:15
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Оккупанты обустроили военный госпиталь на базе отдыха в Бердянске (Фото:Facebook/ Yakov Noskov)

Оккупанты обустроили военный госпиталь на базе отдыха в Бердянске (Фото:Facebook/ Yakov Noskov)

В связи со значительными потерями, оккупанты обустроили военный госпиталь на одной из баз отдыха в захваченном Бердянске Запорожской области.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 23 декабря.

Кроме того, несколько туристических баз в указанном населенном пункте используются для размещения военнослужащих оккупационных войск.

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20 декабря Генштаб сообщал, что украинские силы нанесли удар по оккупантам в районах населенных пунктов Пологи, Васильевка и Каменка-Днепровская. Потери РФ составили более 130 раненых оккупантов, уничтожено до 10 единиц вооружения и военной техники разного типа.

https://www.youtube.com/watch?v=4vlNyWmRdd4
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Запорожская область Генштаб Бердянск Война России против Украины

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