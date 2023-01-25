Несмотря на огромные потери. Оккупанты продолжают наступать на четырех направлениях — Генштаб 25 января, 07:12 Оккупанты наступают, несмотря на огромные потери (Фото:Генштаб)

Оккупационные войска РФ не прекращают наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, несмотря на огромные потери. На Купянском, Запорожском и Херсонском — обороняются.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на среду, 25 января.

Подразделы Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, а также Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Новобахмутовка, Красногоровка, Марьинка и Чаривное в Донецкой области.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелы зафиксировали в районах более 40 населенных пунктов, среди которых Хреновка и Карповичи Черниговской области; Глухов, Бояро-Лежачи, Атинское, Соляники и Павловка Сумской области; Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки и Двуречная в Харьковской области.

На Купянском направлении оккупанты вели огонь по районам населенных пунктов Ольшана, Синьковка, Ивановка, Котляровка, Табаевка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении под обстрелы попали Макеевка, Площанка, Краснопоповка, Невское, Терны и Ямполевка Луганской области.

На Бахмутском направлении были обстреляны более 30 населенных пунктов, в частности, Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Краснополовка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Ступочки, Белая Гора, Курдюмовка, Дружба, Северное, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении войска РФ обстреляли населенные пункты Новобахмутовка, Бердичи, Орловка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка и Михайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении под обстрелы попали Новоукраинка, Угледар, Пречистовка, Нескучное, Богоявленка, Большая Новоселка, Золотая Нива и Никольское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях от танкового и артиллерийского огня пострадали районы более 40 населенных пунктов, среди которых Староукраинка, Железнодорожное, Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области, а также Золотая Балка, Михайловка, Новоберислав, Одрадокаменка, Ивановка, Велетенское Херсонской области, а также город Херсон, где захватчики обстреляли роддом, школу и поликлинику.