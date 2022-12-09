Оккупанты несут огромные потери: в Мелитополе больше нет мест в морге — мэр 9 декабря, 13:19 На Запорожском направлении оккупанты несут огромные потери (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

На Запорожском направлении оккупанты несут огромные потери. В захваченном Мелитополе переполнен морг, поэтому некуда везти гражданских.



Об этом в эфире телеканала Freeдом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, для восполнения потерь оккупанты уже просят мужчин из Мелитополя стать на воинский учет.

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«Кроме того, россияне перестали на блокпосту в Васильевке выпускать мужчин без военного билета и подтверждения, что не пригоден к службе. Объясняют, что делают это для того, чтобы выехавшие на подконтрольную Украине территорию мужчины не могли служить в украинской армии», — рассказал Федоров.

Ранее Генштаб сообщил об огромных потерях оккупантов в Запорожской области. По районам сосредоточения оккупантов в городах Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Днепрорудное, Пологи и Васильевка потери войск РФ составили около 240 человек ранеными.

Уничтожены три склада боеприпасов и около 20 единиц военной техники разных типов.

«Развернутый на базе Токмакского противотуберкулезного диспансера госпиталь полностью заполнен ранеными военнослужащими российских оккупационных войск», — говорится в сообщении.

