Войска РФ несут большие потери, отмечается массовое дезертирство — Генштаб

27 февраля, 08:15
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Войска РФ несут огромные потери в Украине (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

Войска РФ несут огромные потери в Украине (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

Российские войска в Украине продолжают нести значительные потери. Среди оккупантов отмечается массовое дезертирство.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 27 февраля.

В районе Бахмутовки Донецкой области в период с 22 по 24 февраля в медицинские учреждения доставлено до 30 тел мертвых и 65 раненых оккупантов.

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На фоне боевых успехов ВСУ во оккупационных войсках отмечается массовое дезертирство.

На фоне этого российские заместители командиров по политической работе активно проводят разъяснительную работу по предотвращению дезертирства среди российских военнослужащих. До оккупантов пытаются довести статьи уголовного кодекса о наказании.

В частности, всех захватчиков пугают, что российские военнослужащие, которые с 2017 года находятся в статусе самовольно оставивших воинскую часть, получили наказание от 4 до 12 лет лишения свободы, отметили в Генштабе.

По данным украинского Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украине ликвидировали более 148 тысяч российских оккупантов.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Дезертиры Дезертирство Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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