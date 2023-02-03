Несут большие потери. Оккупанты продолжают наступать на четырех направлениях — Генштаб

3 февраля, 07:04
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Оккупанты наступают на четырех направлениях (Фото:Генштаб)

Оккупанты наступают на четырех направлениях (Фото:Генштаб)

Оккупационные войска РФ не прекращают наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, несмотря на большие потери.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на пятницу, 3 февраля.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области, а также Верхнекаменское, Николаевка, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Курдюмовка Донецкой области.

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  • На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается неизменной, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Клюсы, Гремяч, Елино Черниговской области; Муравейня, Толстодубово, Студенок, Екатериновка, Волковка, Волфино Сумской области; Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья, Глубокое, Зеленое, Старица, Огурцовое, Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора, Охримовка и Новомлинское Харьковской области.
  • На Купянском направлении под вражеский огонь попали районы населенных пунктов Двуречная, Голубовка, Купянск, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.
  • На Лиманском направлении были обстреляны Терны, Макеевка, Червонопоповка, Диброва и Торское в Луганской области.
  • На Бахмутском направлении оккупанты вели огонь по районам населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Парасковеевка, Веселое, Бахмут и Ивановское Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Тоненькое, Веселое, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.
  • На Новопавловском направлении оккупанты обстреляли Богоявленку, Угледар, Пречистовку, Большую Новоселку и Нескучное Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксировали в районах более 40 населенных пунктов, среди которых Времовка Донецкой области; Гуляйпольское и Каменское Запорожской области; Херсон, Золотая Балка, Михайловка, Гавриловка, Милово, Бургунка, Новотягинка и Кизомис Херсонской области.
https://www.youtube.com/watch?v=HdT11htIDcA
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Луганская область Война России против Украины Генштаб ВСУ

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