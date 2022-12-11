Оккупанты в Мариуполе не начали отопительный сезон, коммунальщики не работают — мэр 11 декабря, 08:44 Оккупированный Мариуполь (Фото:REUTERS/Pavel Klimov/File Photo)

Оккупационные власти Мариуполя не подготовились к проведению отопительного сезона и не начали его, а коммунальные службы города не работают.

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире национального телемарафона.

«Отопительный сезон в Мариуполе так и не начат. Люди сидят в холоде, замерзают, и мы видим надписи и на подъездах, и на квартирах: „SOS! Мы замерзаем“. Вся российская пропаганда разбилась о зиму, пришедшую на территорию Украины», — сказал он.

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Городской голова также отметил, что российские оккупационные власти не способны обеспечить нормальную жизнедеятельность города. Единственное, что делают враги – раздают обогреватели местным жителям.

«Люди выстраиваются в километровые очереди, дерутся за эти обогреватели, проходят эту унизительную процедуру. Но самое страшное: чтобы включить обогреватель в розетку, нужно, чтобы было электричество. А электричества в объеме, необходимом для прохождения отопительного сезона, тоже нет. Они и этот инструмент жизнедеятельности не снабдили. И, соответственно, мы видим десятки пожаров, которые уничтожают еще любое жилье в Мариуполе», — сообщил Бойченко.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Мариуполе у местных жителей в квартирах температура падает до двух градусов мороза.