«Штабелями лежат». Оккупанты не успевают вывозить трупы своих солдат из Украины — перехват СБУ 11 июня, 16:40 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника оккупантов (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

В телефонном разговоре, который перехватила Служба безопасности, россияне говорят, что «груз 200» лежит несколько дней под открытым небом, потому что российская армия не успевает вывозить тела погибших.

Разговор ведомство опубликовало в Telegram.

«Они штабелями лежат. Не в холодильниках, нигде. Прямо на улице лежат, как доски. Там запах бешеный», — говорит оккупант.

Мужчины обсуждают похороны своего знакомого военного по имени Игорь. Один из них рассказывает, что Игоря будут хоронить в закрытом гробу, а его жене не разрешили увидеть и проститься с ним.

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Представители минобороны РФ заверили родственников военного, что его лицо и руки уцелели, но не признались, в чем причина его гибели.

Один из собеседников говорит, что российское военное командование не успевает вывозить «двухсотых» с поля боя в Украине, поэтому трупы российских солдат несколько дней лежат под открытым небом, разлагаясь и распространяя невыносимый запах.

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