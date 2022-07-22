Оккупанты не смогли усилить темп продвижения после «оперативной паузы» — ISW

22 июля, 05:33
Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские войска не смогли нарастить темпы продвижения после выхода из так называемой оперативной паузы. Они совершили несколько ограниченных и очень локализованных наземных атак 21 июля.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Текущий российский оперативный темп существенно не отличается от того, что было во время официально объявленной оперативной паузы между 7 и 16 июля.

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Российские войска продолжали совершать незначительные атаки в течение этого времени северо-западнее Славянска и вокруг района Северска и Бахмута, не захватив ни одной значимой территории.

С 16 июля оккупанты продолжали локальные атаки к востоку от Сиверска, а также к востоку и югу от Бахмута; по состоянию на 21 июля они не достигли значительных территориальных достижений в этих районах.

Российская группировка северо-западнее Славянска фактически осуществила меньше наземных атак вдоль границы Харьковской и Донецкой областей, чем это было во время официальной оперативной паузы.

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Институт, ссылаясь на собранные данные, предполагает, что российские войска, по всей вероятности, будут продолжать использовать свои резервы низкоточных советских систем оружия, но решимость этих ударов по сравнению с ударами украинских HIMARS останется ограниченной.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Оккупант Война на Донбассе Война в Украине Война России против Украины

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