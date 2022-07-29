У россиян маленькие шансы взять Бахмут — ISW 29 июля, 05:27 Уничтожена российская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Россияне могут уменьшать попытки взять Сиверск и сосредоточиться на Бахмуте. В то же время шансы захватить Бахмут невелики.

Об этом пишет американский Институт исследования войны (ISW).



Отмечается, что российские силы вовсю пытались добиться конкретных успехов вокруг Сиверска и не предпринимали подтвержденных действий в направлении города с момента захвата административной границы Луганской области в начале июля. Таким образом, российское командование, скорее всего, попытается сохранить темп вокруг Бахмута, возможно, путем давления на Сиверск.

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Оккупанты провели ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска, а также к северо-востоку и юго-западу от Бахмута.

Также отмечается, что российские войска могут активизировать наступательные операции вокруг Авдеевки и создавать условия для возобновления наступательных операций в направлении Харькова.

Российские силы также предприняли попытку ограниченного наземного наступления на южной оси, но, вероятно, понесли территориальные потери в Херсонской области. Они пытаются сохранить свои наземные пути через Днепр, соединяющие Херсон с тыловыми районами в восточной части Херсонской области.

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