«Понимают, что придется отступать». Оккупанты не смогут удержать левобережную часть Херсонской области — ОК Юг 25 ноября, 11:12 Украинская артиллерия уже достигает до вражеских позиций на левом берегу Днепра (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска после отступления из Херсона начали осознавать, что не смогут удержать левобережную часть Херсонской области.

Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

«Россияне уже понимают провал своей военной стратегии. Деоккупация правобережья Украины на южном направлении возвращает врага к пониманию того, что ВСУ продолжают устанавливать огневой контроль над транспортными артериями противника. Украинская артиллерия уже может достигать тех рубежей, которые они строят на левом берегу Днепра в районе Армянска», — отметила она.

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Гуменюк подчеркнула, что оккупанты уже осознают, что им придется отступать с оккупированных территорий.

«На правом берегу Днепра они строили многослойную оборону, по которой и отступали. Так же сейчас враг обустраивает оборонительные позиции на левом берегу Днепра. Противник заминировал береговую линию и обустраивает огневые позиции вглубь на 15−20 км. Потому что понимает, что придется отступать», — добавила она.

Российские войска оккупировали часть Херсонской области почти в начале полномасштабного вторжения.

11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.