«Понимают, что придется отступать». Оккупанты не смогут удержать левобережную часть Херсонской области — ОК Юг

25 ноября, 11:12
Поделиться:
Украинская артиллерия уже достигает до вражеских позиций на левом берегу Днепра (Фото:Генштаб)

Украинская артиллерия уже достигает до вражеских позиций на левом берегу Днепра (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска после отступления из Херсона начали осознавать, что не смогут удержать левобережную часть Херсонской области.

Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

«Россияне уже понимают провал своей военной стратегии. Деоккупация правобережья Украины на южном направлении возвращает врага к пониманию того, что ВСУ продолжают устанавливать огневой контроль над транспортными артериями противника. Украинская артиллерия уже может достигать тех рубежей, которые они строят на левом берегу Днепра в районе Армянска», — отметила она.

Видео дня

Читайте также:
Освобождение Херсонской области. Украинский спецназ уже проводит операции на левом берегу Днепра — The New York Times

Гуменюк подчеркнула, что оккупанты уже осознают, что им придется отступать с оккупированных территорий.

«На правом берегу Днепра они строили многослойную оборону, по которой и отступали. Так же сейчас враг обустраивает оборонительные позиции на левом берегу Днепра. Противник заминировал береговую линию и обустраивает огневые позиции вглубь на 15−20 км. Потому что понимает, что придется отступать», — добавила она.

Российские войска оккупировали часть Херсонской области почти в начале полномасштабного вторжения.

11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.

https://www.youtube.com/watch?v=9kKg4zTPxBc
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Херсонская область Юг Украины Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X