ВСУ отразили наступления оккупантов на Соледар и Авдеевку, бой за Пески продолжается — Генштаб

10 августа, 07:24
Генштаб рассказал об ожесточенных боях на Донбассе (Фото:Генштаб)

Генштаб рассказал об ожесточенных боях на Донбассе (Фото:Генштаб)

На Бахмутском направлении оккупанты попытались пойти на штурм на направлениях Новолуганское — Спорное, Владимировка — Яковлевка, Стряповка — Соледар. Успеха не имели и отошли.

Как сообщает Генштаб, обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков были зафиксированы в районах населенных пунктов Константиновка, Бахмут, Ивано-Дарьевка, Покровское, Зайцево, Кодема, Курдюмовка, Бахмутское, Соледар, Яковлевка и Вершина. Вражеская штурмовая и армейская авиация нанесла удары вблизи Спорного, Соледара, Бахмута, Зайцево и Вершины.

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На Краматорском направлении зафиксировали артиллерийские обстрелы недалеко от Северского, Григорьевки, Верхнекаменского, Сидорового и Райгородка.

На Авдеевском направлении армия РФ вела огонь возле Марьинки, Авдеевки, Опытного, Песков, Первомайского, Невельского, Петровского, Нетайлового и Красногоровки. Вражеские самолеты штурмовой авиации действовали возле Красногоровки и Марьинки.

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Оккупанты пытаются возобновить наступление на направлении Донецк — Пески, боевые действия продолжаются. Вели наступление в направлениях Минеральное — Авдеевка и Спартак — Авдеевка. Успеха не имели, понесли потери и отошли.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Константинопольское, Новомихайловка, Малая Токмачка, Великомихайловка, Павловка, Владимировка, Шевченко, Пречистовка, Большая Новоселка, Бурлацкое, Времевка, Железнодорожное, Степовое, Полтавка, Новоселка, Гуляйполе и Малые Щербаки. Нанесли авиаудары возле Павловки, Угледара и Новоселки.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Генштаб Авдеевка Пески Война России против Украины

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