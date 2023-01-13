Глушилка дронов не спасла оккупантов от артудара ВСУ — видео
Кроме противодронного ружья, оккупанты также пытались подбить дрон из автомата (Фото:Коллаж NV)
В соцсетях появилось видео, демонстрирующее сомнительную эффективность противодронного оружия российских воск.
На обнародованных кадрах видно, как один из захватчиков пытается заглушить сигнал зависшего над их позициями беспилотник Сил обороны, а второй открывает по нему огонь из автомата.
Несмотря на все старания оккупантов, оператор дрона успешно скорректировал удар украинской артиллерии, в результате чего укрытие россиян было уничтожено.