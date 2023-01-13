Глушилка дронов не спасла оккупантов от артудара ВСУ — видео

13 января, 17:45
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Кроме противодронного ружья, оккупанты также пытались подбить дрон из автомата (Фото:Коллаж NV)

Кроме противодронного ружья, оккупанты также пытались подбить дрон из автомата (Фото:Коллаж NV)

В соцсетях появилось видео, демонстрирующее сомнительную эффективность противодронного оружия российских воск.

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На обнародованных кадрах видно, как один из захватчиков пытается заглушить сигнал зависшего над их позициями беспилотник Сил обороны, а второй открывает по нему огонь из автомата.

Видео дня

Несмотря на все старания оккупантов, оператор дрона успешно скорректировал удар украинской артиллерии, в результате чего укрытие россиян было уничтожено.

https://twitter.com/markito0171/status/1613880825421987842
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Беспилотники Дроны Война России против Украины

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