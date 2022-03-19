Оккупанты не пропустили в Херсонскую область фуры с гуманитарным грузом — глава ОВА 19 марта, 17:57 Цей матеріал також доступний українською Гуманитарная помощь (Фото:ГСЧС)

Российские оккупанты не пропустили гуманитарный груз, ехавший из Днепропетровской в Херсонскую область.

Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута.

"Сегодня в Херсонскую область из города Апостолово Днепропетровской области выехали 14 фур с продуктами питания и медикаментами. Там было самое необходимое — средства гигиены для детей и взрослых, консервация, мясо, полуфабрикаты, детское питание", — написал Лагута.

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Он также добавил, что грузовики везли в область немало медикаментов, в частности, инсулина, в котором сейчас остро нуждаются многие жители Херсонской области.

Фуры с гуманитарной помощью развернули на полпути и они отправились назад в Днепропетровскую область.

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