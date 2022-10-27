«Заложники террористов». Оккупанты не отпускают детей из Херсонской области, которых вывезли на «отдых» 27 октября, 23:30 Украинские дети, вывезенные Россией в Таганрог, 17 марта (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Российские оккупанты не отпускают детей из Херсонской области, которых перед этим отправили на «отдых».

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

В начале октября Хлань рассказал, что оккупационная администрация области объявила о каникулах в школах Херсонской области с 6 по 21 октября якобы по просьбам родителей, а на самом деле — в связи с контрнаступлением ВСУ.

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На это время детей приглашали поехать в оккупированный Крым на оздоровление. Тогда местные власти отмечали, что это провокации, а целью оккупантов является взять детей в заложники и переселить.

Однако, похоже, некоторые родители все же отправили детей на этот отдых. Хлань сообщил, что детей, вывезенных с оккупированных территорий, не отпускают обратно. Кроме того, им не разрешают позвонить родителям, поэтому дети просят передавать сообщения родным через других детей.

«Тех, у кого родители коллаборанты и отношение к ним, соответственно, другое. Случилось так, как все боялись. Именно поэтому предостерегали ни в коем случае не отправлять с оккупантами детей. Никуда», — пишет Хлань.

К тому же, по такой же схеме оккупанты вывозили детей из Харьковской и Запорожской областей.

Городской голова Энергодара в Запорожье Дмитрий Орлов рассказал, что местные оккупанты и колаборанты отправили детей «на отдых» в Краснодарский край РФ. Впоследствии же их родителей поставили перед фактом, что дети «задерживаются на отдыхе в россии на неопределенный срок». Родителям приказали передать теплые вещи и успокоили, что дети будут ходить там в школу.

«Фактически дети сейчас заложники террористов. И если часть родителей это совсем не пугает, то другие откровенно шокированы таким развитием событий», — писал мэр.

При этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о похищении более 100 детей из региона, в том числе с Купянского, Волчанского, Липецкого направления. Возвращением детей из «отдыха» в россию теперь занимается Министерство реинтеграции.