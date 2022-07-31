Оккупанты не прекращают попыток улучшить тактическое положение для наступления на Бахмут — Гайдай

31 июля, 09:27
Российские войска обстреливают позиции украинских войск вдоль всей линии столкновения (Фото:Луганская ОВА/Гайдай Сергей via Telegram)

Российские войска обстреливают позиции украинских войск вдоль всей линии столкновения (Фото:Луганская ОВА/Гайдай Сергей via Telegram)

Оккупанты не прекращают попыток улучшить тактическое положение для наступления на Бахмут и близлежащие населенные пункты на границе Луганской и Донецкой областей. Пехоту россиян поддерживают штурмовая и армейская авиация.

Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По данным Гайдая, вблизи семи городов и сел в течение 30 июля зафиксированы авиаудары.

В частности, противник сосредотачивает усилия на поражении военных объектов и элементов инфраструктуры, оставляя населенные пункты без газа и света.

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Позиции украинских войск обстреливаются по всей линии столкновения.

"Нанесены четыре ракетных удара, проведено 15 артиллерийских обстрелов, еще три – с применением минометов, пять раз врагом использованы системы залпового огня, проведены три танковых атаки", - отметил глава ОВА.

Гайдай указывает, что россияне хотят сковать действия обороны, чтобы у нас не было возможности проводить ротацию или усиливать другие направления.

Он отметил, что ВСУ в субботу, 30 июля, обнаружили и обезвредили одну из разведывательных групп россиян.

По его словам, авиационная группировка противника ведет систематические боевые действия по поддержке действий наземных группировок, однако наступление врага отражено сразу по нескольким направлениям.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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