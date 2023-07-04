Растет смертность. Оккупанты не обеспечивают людей лекарствами и продуктами — ЦНС

4 июля, 00:06
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Оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На оккупированных территориях Украины россияне не могут обеспечить людей лекарствами и продуктами. Социально-экономическая ситуация стабильно остается кризисной.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Наблюдается социальное напряжение и фиксируется значительное уменьшение количества жителей в населенных пунктах оккупированной части», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что данная проблема возникла из-за серьезных проблем в логистическом обеспечении. Отсутствуют поставки пищевых продуктов в местные магазины, не налажена система поставок медикаментов, а также отсутствие получения первичной медицинской помощи.

«Все эти базовые диверсии со стороны оккупантов приводят к повышенной заболеваемости, как следствие смертности и демографического кризиса в частности», — добавили в ЦНС.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Оккупант Война в Украине Оккупация Война России против Украины

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