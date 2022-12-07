Оккупанты не могут завезти на Кинбурнскую косу подкрепление: заезды контролируют ВСУ — Ким 7 декабря, 11:23 Виталий Ким рассказал о текущей ситуации на Кинбурнской косе (Фото:kirillovka.ks.ua)

Российские оккупанты не могут завезти на Кинбурнскую косу дополнительную технику или усилить личный состав.

Как сообщил в эфире телемарафона глава Николаевской ОВА Виталий Ким, все заезды на косу находятся под контролем Вооруженных сил Украины.

При этом, по его словам, оккупационные силы РФ все еще остаются на Кинбурнской косе.

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Остальная информация о происходящем на косе — не для разглашения, подчеркнул Ким.

Ранее Виталий Ким сообщал, что на Кинбурнской косе под российской оккупацией остаются три населенных пункта.

По данным американского Института изучения войны, контроль над Кинбурнской косой обеспечил бы ВСУ ряд значительных преимуществ — включая контроль над устьями Днепра и Южного Буга.

