Ни кораблей, ни Shahed. Погода мешает планам оккупантов по массированной атаке на Украину — ОК Юг

6 февраля, 12:34
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В Черном море сейчас наблюдается шторм (Фото:Минобороны РФ)

В Черном море сейчас наблюдается шторм (Фото:Минобороны РФ)

В понедельник, 6 февраля, в Черном море существенно усилился шторм. Из-за этого РФ была вынуждена вывести почти всю свою корабельную группировку.

Как заявила в комментарии 24 каналу руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, в Черном море фиксируют шторм мощностью 5 — 6 баллов Такие погодные условия очень критичны для мореходства и навигации кораблей.

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«Одно из судов обеспечения осталось на боевом дежурстве для наблюдения за надводной ситуацией. Да и оно отправилось по направлению к пункту базирования. Скорее всего, также будет укрываться в бухтах из-за мощной штормовой погоды», — сказала Гуменюк.

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Кроме того, по ее словам, из-за штормовой погоды РФ вряд ли сможет применить дроны-камикадзе.

«Поскольку сила ветра очень мощная», — добавила Гуменюк.

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Штормовая погода также сорвала планы оккупантов по ведению воздушной разведки — запуски дронов-разведчиков врага в большинстве случаев были сорваны.

https://www.youtube.com/watch?v=PMBIwRzu1po
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Черное море Ракеты Боевые корабли Ракетные удары Шторм Дроны Война России против Украины Shahed-136

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