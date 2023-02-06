Ни кораблей, ни Shahed. Погода мешает планам оккупантов по массированной атаке на Украину — ОК Юг 6 февраля, 12:34 В Черном море сейчас наблюдается шторм (Фото:Минобороны РФ)

В понедельник, 6 февраля, в Черном море существенно усилился шторм. Из-за этого РФ была вынуждена вывести почти всю свою корабельную группировку.

Как заявила в комментарии 24 каналу руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, в Черном море фиксируют шторм мощностью 5 — 6 баллов Такие погодные условия очень критичны для мореходства и навигации кораблей.

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«Одно из судов обеспечения осталось на боевом дежурстве для наблюдения за надводной ситуацией. Да и оно отправилось по направлению к пункту базирования. Скорее всего, также будет укрываться в бухтах из-за мощной штормовой погоды», — сказала Гуменюк.

Кроме того, по ее словам, из-за штормовой погоды РФ вряд ли сможет применить дроны-камикадзе.

«Поскольку сила ветра очень мощная», — добавила Гуменюк.

Штормовая погода также сорвала планы оккупантов по ведению воздушной разведки — запуски дронов-разведчиков врага в большинстве случаев были сорваны.