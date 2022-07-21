Российские войска увязли в боях, пытаясь атаковать Бахмут — ISW 21 июля, 04:24 Украинские военные у линии фронта в Донецкой области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Новое наступление оккупантов может обеспечить ограниченное продвижение на Донбассе к северо-востоку от шоссе E40. При этом, вероятнее, что оно завершится оккупацией Славянска или Бахмута.

Об этом пишет Институт исследования войны (ISW)



За последние несколько недель российские войска не добились значительных успехов в направлении Славянска, и продолжают снижать свою наступательную боевую мощь в локальных боях за небольшие и относительно неважные населенные пункты по всей Донецкой области. В частности, российские войска пытались взять Сиверск после захвата Лисичанска, но по состоянию на 20 июля до сих пор не достигли этого.

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Также оккупанты не смогли начать прямые атаки на Бахмут и в значительной степени увязли в боях за небольшие поселения к востоку и югу от него. Усилия по наступлению на Славянск прекратились, и в течение нескольких недель не было достигнуто никаких значительных успехов.

Возобновление активного наступления оккупантов после краткой оперативной паузы еще не привело к значительному продвижению вперед, хотя возможно, что восстановление сил может принести ограниченные успехи в ближайшие дни или недели.

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