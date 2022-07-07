В Луганской области продолжаются бои вблизи Верхнекаменки — Гайдай

7 июля, 15:00
Оккупанты не могут полностью захватить Луганскую область (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Оккупанты не могут полностью захватить Луганскую область (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

В Луганской области сил обороны Украины продолжают вести бои в районе Верхнекаменки.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, оккупанты не захватили всю территорию области.

Гайдай подчеркнул, что на небольшом участке области украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов вместе с их техникой. Эта оборона замедляет наступление врага на Донецкую область.

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Также большие проблемы оккупантам создают точечные удары по складам с боеприпасами и техникой, которые регулярно происходят в их тылу.

Российские оккупанты до сих пор не контролируют 100% Луганской области. За четыре месяца боев войска РФ смогли продвинуться в регионе на 30 километров.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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