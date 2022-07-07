В Луганской области продолжаются бои вблизи Верхнекаменки — Гайдай 7 июля, 15:00 Оккупанты не могут полностью захватить Луганскую область (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

В Луганской области сил обороны Украины продолжают вести бои в районе Верхнекаменки.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, оккупанты не захватили всю территорию области.

Гайдай подчеркнул, что на небольшом участке области украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов вместе с их техникой. Эта оборона замедляет наступление врага на Донецкую область.

Видео дня

Также большие проблемы оккупантам создают точечные удары по складам с боеприпасами и техникой, которые регулярно происходят в их тылу.

Российские оккупанты до сих пор не контролируют 100% Луганской области. За четыре месяца боев войска РФ смогли продвинуться в регионе на 30 километров.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.