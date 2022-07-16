Постоянно штурмуют и отправляют ДРГ. Оккупанты не могут полностью захватить Луганскую область, несут потери — Гайдай 16 июля, 22:14 Украинские военные (Фото:Минобороны)

Российские войска пытаются оккупировать Луганскую область, но ВСУ отбивают атаки, сообщил в Facebook глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«На сегодняшний день даже то, что Шойгу (министр обороны РФ Сергей Шойгу, — ред.) доложил о том, что они уже контролируют Луганскую область, то могу сказать, что большинство области они контролируют, но два населенных пункта (Белогоровка и Верхнекаменка, — ред.), там идут ожесточенные бои, пройти они там не могут», — заявил Гайдай.

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Он отметил, что россияне теряют как личный состав, так и огромное количество техники. При этом штурмы продолжаются постоянно, но захватчики не имеют успеха.

Гайдай добавил, что наши защитники отбили попытки россиян перерезать трассу Лисичанск-Бахмут. Они хотели захватить «дорогу жизни», чтобы после перегруппировки начать штурмовать Бахмут.

Кроме того, по словам Гайдая, для поиска слабых мест в нашей обороне, оккупанты отправляют ДРГ. Украинские военные их уничтожают.

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