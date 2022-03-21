Оккупантам не удается обойти Николаев в направлении Одессы — британская разведка 21 марта, 07:26 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные на фоне захваченного российского танка (Фото:Территориальная оборона ВС Украины via Facebook)

Российские захватчики пытаются обойти Николаев в направлении Одессы, но это у них не удается. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

«Российские силы, наступающие из Крыма, все еще пытаются обойти Николаев, стремясь двигаться на запад, в сторону Одессы. За последнюю неделю эти силы мало продвинулись», — говорится в сообщении британской разведки.



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Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 March 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/VU1vamog4n — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 20, 2022

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