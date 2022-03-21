Оккупантам не удается обойти Николаев в направлении Одессы — британская разведка

21 марта, 07:26
Цей матеріал також доступний українською
Украинские военные на фоне захваченного российского танка (Фото:Территориальная оборона ВС Украины via Facebook)

Украинские военные на фоне захваченного российского танка (Фото:Территориальная оборона ВС Украины via Facebook)

Российские захватчики пытаются обойти Николаев в направлении Одессы, но это у них не удается. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

«Российские силы, наступающие из Крыма, все еще пытаются обойти Николаев, стремясь двигаться на запад, в сторону Одессы. За последнюю неделю эти силы мало продвинулись», — говорится в сообщении британской разведки.

Видео дня
Слушайте подкаст на эту тему
Читайте также:
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Николаев Одесса Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ