Оккупантам не удается обойти Николаев в направлении Одессы — британская разведка
Украинские военные на фоне захваченного российского танка (Фото:Территориальная оборона ВС Украины via Facebook)
Российские захватчики пытаются обойти Николаев в направлении Одессы, но это у них не удается. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
«Российские силы, наступающие из Крыма, все еще пытаются обойти Николаев, стремясь двигаться на запад, в сторону Одессы. За последнюю неделю эти силы мало продвинулись», — говорится в сообщении британской разведки.
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