У оккупантов возникли трудности с ремонтом Антоновского моста — советник главы Херсонской ОВА

21 июля, 12:20
Оккупанты не могут перебрасывать тяжелое вооружение и боеприпасы через Антоновский мост (Фото:t.me/hueviyherson)

Оккупанты не могут перебрасывать тяжелое вооружение и боеприпасы через Антоновский мост (Фото:t.me/hueviyherson)

У российских оккупантов возникли трудности с ремонтом Антоновского моста во временно захваченном Херсоне.

Об этом сообщил в Facebook советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

Он отметил, что уже сутки оккупанты не могут перебрасывать тяжелое вооружение и свои боеприпасы через Антоновский мост.

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«Более того, для анонсированного ремонта нет специалистов. Все местные профессионалы уехали. Будут искать кого-нибудь в Крыму. Это время. И опять же оцените ювелирную работу ВСУ — легковые автомобили могут проехать по мосту, вооружение и техника россиян — нет», — написал Хлань.

https://www.youtube.com/embed/1lks-nKh0A4

Накануне кремлевский гауляйтер в Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после ракетного удара ВСУ по Антоновскому мосту объект нуждается в серьезном ремонте.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Херсон Херсонская область Мост Война России против Украины

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