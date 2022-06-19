Оккупанты не доверяют местным коллаборантам в Херсоне и заменяют их — облсовет 19 июня, 17:55 Цей матеріал також доступний українською Херсон (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

В Херсоне российские оккупанты не доверяют местным коллаборантам и заменяют их внешними кадрами из ОРДЛО.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы облсовета Херсонской области Юрий Соболевский.

«Провалы окупационных властей в их попытках сломить жителей, сломить их любовь к Украине, существенно подорвало доверие орков к тем колабарантам, которые должны были стать "областной властью" и организовывать новую жизнь в формате русского мира», — рассказал он.

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По словам Соболевского, именно поэтому сейчас наблюдается «процесс физического замещения коллаборантов и открытое смещение центров принятия решений в Херсонской области».

«Фейковую областную администрацию "усиливают" внешними кадрами с ЛДНР, а офис партии Единая Россия вообще начинает жить самостоятельной жизнью, переходя от "гуманитарной помощи" к организации приемов официальных визитов должностных лиц и депутатов РФ, массовых мероприятий и формированию политики в области», — указывает первый заместитель главы облсовета.

Кроме того, Соболевский считает, что коллаборанты и предатели начинают искать выход из ситуации, чтобы избежать уголовной ответственности после освобождения области от оккупантов.

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