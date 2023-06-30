Жители оккупированных территорий не имеют доступа к лекарствам первой необходимости — ЦНС
Оккупационные администрации направляют лекарственные препараты на лечение российских военных (Фото:unsplash.com/@roberto_sorin)
Жители временно оккупированных территорий не имеют доступа к лекарствам первой необходимости и товарам для детей.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что оккупационные администрации направляют лекарственные препараты на лечение российских военных.
«В целом на ВОТ юга и востока Украины общественно-политическая и общественно-экономическая ситуация продолжает оцениваться как кризисная», — говорится в сообщении.
По данным ЦНС, на всех оккупированных территориях наблюдается высокий уровень безработицы, дефицит лекарственных средств, да и вообще отсутствие получения первичной медицинской помощи и товаров для детей.
В сопротивлении добавляют, что на ВОТ происходят постоянные перебои в поставках электроэнергии и природного газа.