Жители оккупированных территорий не имеют доступа к лекарствам первой необходимости — ЦНС 30 июня, 06:24 Оккупационные администрации направляют лекарственные препараты на лечение российских военных (Фото:unsplash.com/@roberto_sorin)

Жители временно оккупированных территорий не имеют доступа к лекарствам первой необходимости и товарам для детей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



Отмечается, что оккупационные администрации направляют лекарственные препараты на лечение российских военных.

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«В целом на ВОТ юга и востока Украины общественно-политическая и общественно-экономическая ситуация продолжает оцениваться как кризисная», — говорится в сообщении.

По данным ЦНС, на всех оккупированных территориях наблюдается высокий уровень безработицы, дефицит лекарственных средств, да и вообще отсутствие получения первичной медицинской помощи и товаров для детей.

В сопротивлении добавляют, что на ВОТ происходят постоянные перебои в поставках электроэнергии и природного газа.