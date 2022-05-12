«Старый маразматик Путин». Оккупанты поделились впечатлениями от военного парада в Москве — перехват разговора 12 мая, 13:30 Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Anton Novoderzhkin/Pool via REUTERS)

Главное управление разведки опубликовало перехват разговора российского оккупанта с подругой, в которой они делятся впечатлениями от военного парада в Москве.

Война России против Украины — главные события 12 мая

Российский военный не может понять логики проведения торжеств: «Через COVID парад отменили, а из-за войны — нет. Логично…»

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Его подруга рассказывает собственное впечатление от речи российского диктатора Владимира Путина:

"Сегодня Путин на параде отдал уважение погибшим в Одессе в 2014. Он адекватен вообще, нет ? Его речь это какая-то жесть. При чем здесь Суворов, Мономах и великая отечественная война?», — сказала она.

На что получает прямой ответ: "Ну что ты хочешь. Старый маразматик».

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