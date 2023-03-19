Провозглашение Мелитополя «столицей» Запорожской области является признанием неспособности россиян захватить основные цели — британская разведка
Мелитополь (Фото:Иван Федоров/Telegram)
Стало известно, что в пятницу, 3 марта, власти подконтрольной России части Запорожской области опубликовали указ, которым провозглашали оккупированный Мелитополь «столицей» области. Такие действия являются признанием неуверенности оккупантов относительно возможностей захвата основных целей.
Об этом говорится в сводке Министерства обороны Британии в Twitter.
Как отмечается, назначенный Россией глава области Евгений Балицкий заявил, что это временная мера, пока город Запорожье не будет под контролем России.
«Россия никогда не оккупировала город Запорожье, крупный индустриальный центр с населением 700 тысяч человек, который находится примерно в 35 км от нынешней линии фронта», — говорится в сообщении.
В Минобороны Британии добавили, что «тихое провозглашение альтернативной столицы, вероятно, является молчаливым признанием российской системой того, что ее силы вряд ли захватят ранее запланированные основные цели в ближайшем будущем».
С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые референдумы на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью.
30 сентября российский диктатор Владимир Путин подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.