Оккупанты нашли в своих рядах «виновных» в уничтожении российских мобиков в Макеевке — ГУР 17 января, 15:49 В результате удара ВСУ здание ПТУ с оккупантами было полностью уничтожено (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Кремлевские марионетки на временно оккупированной РФ территории Донецкой области назначили восьмерых «виновных» в уничтожении российских мобилизованных в здании ПТУ в Макеевке.

Об этом во вторник, 17 января, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Ответственность за удар ВСУ по расположению российских войск оккупанты возложили на фейкового «замначальника РОВД Макеевки» и семерых его подчиненных.

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На данное время они уже взяты под стражу.

«Всем предъявлено официальное обвинение в „халатном отношении к функциональным обязанностям“. Известно, что обвиняемых не будут долго содержать в местах лишения свободы, а направят „для выполнения задач“ на блокпосты в районе населенных пунктов Опросное и Майорск», — рассказали в ГУР.

Удар по зданию ПТУ в Макеевке, где расположились мобилизованные ВС РФ, был нанесен в новогоднюю ночь, непосредственно во время выступления главы кремлевского режима Владимира Путина.

По имеющимся данным, из-за детонации хранившихся там боеприпасов, количество ликвидированных захватчиков исчисляется сотнями, что подтвердил даже бывший главарь террористов «ДНР» Игорь Гиркин.